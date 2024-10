El coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas podría aprobarse este año, y ser el “regalo navideño” para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicha reforma está congelada en la Cámara de Diputados desde el 25 de abril de 2023, cuando fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales, y en diciembre del año pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara Baja que pospusiera la discusión del dictamen.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum Pardo incluyó la reforma constitucional para reducir la jornada laboral, como uno de los puntos de sus 100 compromisos de su sexenio.

“El hecho de haberlo mencionado como prioridad dentro de sus 100 compromisos, la presidenta Claudia Sheinbaum, para nosotros lo coloca o coloca esta minuta en un asunto prioritario”, afirmó el coordinador de Morena.

No obstante, dijo que no es una prioridad dentro de la agenda del grupo parlamentario guinda: “(¿tendrá prioridad?) No, no. Vamos a avanzar, pero interés nacional. Este mismo año. Vamos a ver, vamos a ver. Puede ser el regalo navideño”.

Explicó que el dictamen de la reforma constitucional no fue desechado, como afirmó el miércoles, y que sí podrá ser discutido por el pleno, pero tendrá que esperar su turno.

“Yo había dicho que se había desechado, y no, está vivo el dictamen. Es que se presentó un paquete de 352 dictámenes que se turnaron a la Mesa Directiva y que están vivos. Quiere decir que hay 352 o 375 dictámenes, cuyo proceso pudiera ser aprobatorio en la Cámara”, detalló.