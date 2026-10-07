Reforma de nacionalidad es avalada por 22 congresos

El pleno del Senado de la República realizó la declaratoria de reforma constitucional con el escrutinio de 22 votos aprobatorios, de igual número de estados, al proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales.

La declaratoria fue turnada a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria procedente para que entre en vigor la prohibición para quienes aspiren a la Presidencia o alguna gubernatura, renuncien a una segunda nacionalidad.

El presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, realizó la declaratoria y expuso que se recibieron las comunicaciones sobre la aprobación de la reforma constitucional de parte de los congresos de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Puebla.

Asimismo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.