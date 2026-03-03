Reforma electoral aún no llegará a San Lázaro

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral está concluyendo la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que no será enviada todavia.

Tras salir de una reunión con la mandataria federal en Palacio Nacional el lunes por la noche, Monreal indicó que “en el trayecto de las horas se concluirá”.

“No se va a mandar esta noche porque se sigue revisando algunos aspectos de la iniciativa. La presidenta es muy cuidadosa y quiere revisarla personalmente, entonces seguramente en las próximas horas se presentará”, dijo.

La noche de ayer lunes, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó en sus redes sociales que aún no había llegado la iniciativa.

“Aquí sigo en la Cámara de Diputados, me han preguntado por diversos medios, si ya llegó la iniciativa de Reforma Electoral. Aún no ha llegado. Si esta es la Cámara de origen, en cuanto llegue, se los informaré”, señaló la panista.