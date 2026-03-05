Reforma electoral: Claudia tiene plan B si no se avala

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que tiene un “plan B” si no se aprueba la reforma electoral que envió este miércoles a la Cámara de Diputados este miércoles, también ante las inconformidades con el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal rechazó que sea una derrota si no se aprueba la propuesta de reforma electoral, e insistió en que ella cumplió con presentarla.

“Yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o del Senado si se aprueba. Esta idea de que ‘ay la presidenta, va a ser su primera derrota’. No, nada que ver con eso, para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presenta, completa”, dijo.

“Quien la quiera aprobar, pues será visto por la gente, y quien no, no, y ya, así de sencillo”, insistió.

“En caso de que no se logre la mayoría calificada para su aprobación. ¿Tiene pensado algún plan B?”, se le preguntó.

“Sí, pero ya sería después”, respondió.

“¿Este plan B sería hacia leyes secundarias?”, se le insistió.

“Ya sería después, no nos adelantemos”, respondió la mandataria federal al externar de nuevo su rechazo a la lista de los plurinominales de los partidos.

Yo renuncio a poner cualquier plurinominal

Así también, afirmó que antes de la Cuarta Transformación, los presidentes en turno elegían a los legisladores plurinominales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que ahora, se plantea que sean elegidos a través del voto popular.

Explicó que la propuesta en la reforma electoral, establece que los partidos políticos sean un medio para la representación popular, más no un fin en sí mismo. Por lo que los líderes de cada partido no deberían determinar quiénes serán los diputados o senadores plurinominales.

“Es probable” que se blinde Palacio Nacional por el 8M

Y de cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo domingo 8 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que “es probable” que se blinde el Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo aseguró que “hay muchos avances” para las mujeres en México, pero “obviamente falta más, no es suficiente hasta donde hemos llegado”.

Además, la mandataria aseguró que está garantizada la seguridad para todos los visitantes que asistirán a la Copa del Mundo 2026 en México, al destacar la coordinación permanente entre fuerzas federales y autoridades estatales.

Explica descansos, tras publicarse en DOF reforma laboral

Y después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reduce de forma gradual la jornada laboral a 40 horas, la presidenta explicó los dos días de descanso.

Sheinbaum señaló una “variabilidad en el mundo laboral”.

“Hay casos; es decir, el acuerdo al que se llegó no necesariamente, dependiendo de la característica del empleo, no necesariamente se trabajan ocho horas diarias en acuerdo con el trabajador, y por lo tanto no están necesariamente los dos días de descanso.

“Si se trabajan ocho horas diarias, entonces tiene los dos días de descanso, pero hay empleos en donde no son las ocho horas diarias; obviamente, se tienen que pagar en algunos casos horas extras”, dijo.

Programa de infraestructura carretera es histórico

En otro tema, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el Programa de Infraestructura Carretera es ambicioso e histórico, ya que contempla una inversión pública y mixta de 397 mil 46 millones de pesos (mdp) para la intervención de cerca de cinco mil kilómetros (km) de autopistas y carreteras, así como 29 km en 21 puentes, con lo que se crearán empleos, se reducen tiempos de traslado mejorando la calidad de vida y se disminuye la pobreza, las desigualdades y se conecta al país.