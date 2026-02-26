Reforma electoral “es un asunto de principios”: Claudia

En cumplimiento al compromiso que asumió con el pueblo de México y a sus principios, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que será enviada el lunes 2 de marzo al Congreso de la Unión, la cual se compone de 10 puntos: 1. Eliminación de las listas de los partidos políticos para la representación proporcional del Congreso de la Unión; 2. Reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones; 3. Mayor fiscalización; 4. Voto en el extranjero; 5. Disminución de los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios; 6. Regulación del uso de Inteligencia Artificial (IA) y prohibición de bots; 7. Cómputos Distritales; 8. Democracia Participativa; 9. No nepotismo; y 10. No reelección.

Encuestas

“Yo como presidenta estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas, sino pues estaría negando nuestro origen, lo que somos. Yo estoy obligada a hacerlo, para mí es un asunto de principios, que no cuesten tanto las elecciones”.

Cambio

Señaló que la reforma es un cambio de fondo que da respuesta a la demanda popular de reducir el exceso de los gastos en elecciones, además de que se equipare el salario de las diputaciones locales y que disminuya el gasto del Senado de la República, para que esos recursos sean etiquetados para salud, educación o para Programas para el Bienestar. Y agregó que en esta reforma también se contempla mayor democracia participativa para darle más poder al pueblo.

“Nosotros la vamos a enviar, es un compromiso de la presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar bien, quien quiera mantener el privilegio de las listas pues también la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político. Este es un compromiso que hice yo de los 100 puntos. No es todo lo que decía la oposición que íbamos a acabar con la democracia, son reformas sencillas, muy racionales pero que responden a la demanda de la gente”, agregó.

Sheinbaum habla sobre el tema del fuero

Así también, la presidenta responsabilizó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral de no haber tocado el tema de eliminar el fuero para los diputados federales en la propuesta de reforma que presentó el miércoles.

Al ser cuestionada expresamente sobre qué pasó con el tema del fuero, la mandataria reiteró que ella está en favor de la eliminación total del fuero, pero tras un debate álgido entre los integrantes de la Comisión, les dejó a ellos la determinación.10 PUNTOS DEL PROYECTO

Integración del Congreso de la Unión: La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes, todos por votación directa. De ellos, 300 electos por mayoría relativa, 200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional. De las 200: 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados de su partido y 95 de votación directa. La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadurías: 64 son por mayoría relativa y 32 de primera minoría

Reducción del gasto: Se propone un decremento del 25 por ciento en el costo de las elecciones, contemplado disminuciones a los recursos del INE, partidos políticos, Oples y tribunales electorales. También se reducen los bonos y sueldos a consejeros y altos mandos del INE en apego al artículo 127 de la Constitución. Se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales

Mayor fiscalización: El INE tendrá acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. Se prohíben aportaciones en efectivo

Voto en el extranjero: Se facilita el voto a la diputación migrante para los mexicanos que residen en el extranjero

Tiempos de radio y televisión: Se reducen tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral

Inteligencia artificial (IA): Regulación del uso de IA y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales, esto en relación con las elecciones

Cómputos Distritales: iniciarán al término de la jornada electoral

Democracia participativa: Fortalecer los mecanismos de democracia directa y participativa con la incorporación de figuras como el referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato

No Nepotismo: Reitera lo aprobado en la Constitución: los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares (cónyuges, hijos, hermanos).

No reelección: Se prohíbe la reelección consecutiva (inmediata) en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.