Reforma electoral no es un ajuste técnico: PAN

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, advirtió que la reforma electoral que impulsa Morena no es un ajuste técnico ni una modernización legal, sino un proyecto de control político que pone en riesgo la pluralidad, la equidad en las elecciones y la propia democracia mexicana, al abrir la puerta a dinero del crimen organizado.

Romero sostuvo que el PAN está a favor de una reforma electoral real, pero se opone a una reforma electoral diseñada desde el Ejecutivo, elaborada por militantes del partido en el poder y en la que se excluye a la oposición y a la ciudadanía.

Postura

“Cuando el gobierno escribe las reglas, controla al árbitro y compite al mismo tiempo, la democracia deja de existir y lamentamos la cerrazón de la titular del Ejecutivo que con total soberbia se atreve a decir que no tiene pensado reunirse con la oposición. Por eso a esta reforma la llamamos Ley Maduro: porque sigue el mismo camino que llevó a Venezuela a la captura institucional y al autoritarismo”, señaló en comunicado.

El dirigente explicó que en ese país la democracia no se destruyó de un día para otro, sino que fue vaciada desde la ley, mediante el control del órgano electoral, la eliminación de contrapesos y la fabricación de mayorías artificiales, una lógica que hoy se repite en México.

En ese contexto, alertó sobre el componente más delicado de la reforma: el financiamiento público.

“Morena quiere reducir el financiamiento público no por convicción democrática, sino porque ya no lo necesita. Lo que más nos preocupa es que esta reforma normaliza el dinero del crimen organizado en la política, particularmente el que proviene del narcotráfico”, sostuvo.

Recurso ilegal

Recordó que existen antecedentes documentados de financiamiento ilegal en campañas, como el huachicol fiscal, los casos de La Barredora y los Carmona, así como sanciones internacionales y retiro de visas a políticos vinculados al partido oficial.

“Reducir el financiamiento público sin fortalecer la fiscalización no combate la corrupción: la legaliza. No defendemos el dinero público; defendemos los controles”, subrayó.

Asimismo, alertó que uno de los aspectos más graves que se han señalado es el intento de debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y centralizar funciones que deben ser autónomas, lo que regresaría al país a los tiempos en que el gobierno organizaba las elecciones.

“Debilitar al árbitro no ahorra dinero, cuesta democracia. Sin un árbitro autónomo no hay elecciones libres”, enfatizó.

Romero advirtió también sobre el riesgo de eliminar mecanismos de representación proporcional bajo el argumento de austeridad, cuando el verdadero problema es la sobrerrepresentación fraudulenta que Morena utilizó para fabricar mayorías que no reflejan la voluntad ciudadana.

“Con el 54 % de los votos se quedaron con el 73 % del Congreso. No ganaron esas mayorías, las fabricaron torciendo la ley, pero además esa coalición gobernante hoy se fractura, el PT y el Partido Verde saben que sin plurinominales y sin dinero, desaparecen. No discuten democracia, discuten el reparto de las posiciones”, puntualizó.

Jorge Romero reiteró que la posición institucional del PAN es: “sí a fortalecer la democracia, no a destruirla. Las elecciones se ganan con votos, no con miedo, no con dinero ilegal ni con árbitros sometidos. Aquí no está en juego una ley: está en juego la democracia misma de nuestro México”.