Reforma electoral no se ha complicado: vicepresidenta

La vicepresidenta del Senado, Verónica Camino Farjat, rechazó que por la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del trabajo (PT) la reforma electoral de Morena y la 4T se estén complicando por el contrario, “creo que ellos están exponiendo las posturas que normalmente tendrían”.

“En la mañana la presidenta nos dijo muy claramente que todavía esto va a estar en un periodo de revisión y no hay nada firme, hasta que en la iniciativa no entre y, como les comenté ayer (jueves), que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria”.

En entrevista en el Senado en el marco del Primer Congreso Feminista de Yucatán (1916-2026) dijo que al final no se trata de quitarles, se trata de que lleguen de otra forma los plurinominales; que la gente que está en territorio pidiendo el voto también llegue a las cámaras y no sea solo una lista de gente que no hizo nada para llegar.

La senadora por Morena dijo que no hay que decir “que se retire la propuesta”, porque la propuesta todavía no la tenemos.

“La propuesta es hasta que esté publicada en la gaceta, ya sea en la de la Cámara de Diputados o en la de la Cámara de Senadores. Eso es muy claro y nosotros tenemos siempre que tratar de buscar llegar a los consensos necesarios, no solo con los que están con nosotros en la coalición llámese PT o Verde, sino también con los otros partidos, también escucharlos”.

Por su parte, la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto dijo que el Tribunal Electoral está también trabajando para analizar cuáles serían algunas opciones, sobre todo técnicas, para mejorar nuestras leyes electorales, los tiempos, en fin, de los medios de impugnación.

“Y, bueno, en ese sentido, creo que cada quien advierte cuáles serían áreas de mejora en una reforma electoral, y eso no lo decide el Tribunal Electoral, entonces, me parece que, si el legislador así lo considera, siempre es bienvenida una opción para mejorar y fortalecer nuestras leyes”, agregó.