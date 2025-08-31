Reforma electoral no va a desaparecer a los plurinominales

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que la reforma electoral que presentará el Ejecutivo no planteará la desaparición de las listas de representación proporcional, es decir, a los legisladores plurinominales.

No obstante, expuso que se debe “apostar por un modelo democrático donde se respeten las minorías, pero también donde tengamos una representación más fiel de la población”.

“Otro tema que sería bueno abrir a debate, tiene que ver ni más ni menos con los famosos plurinominales y no para intentar, porque jamás lo haríamos, somos el partido que ha luchado por la democratización de este país y eso significa respetar las minorías”, dijo.

Acusó que los espacios plurinominales son otorgados a los políticos de las cúpulas partidistas, para protegerlos.

“Protegidos”

“Estas listas plurinominales que se han determinado desde las dirigencias de los propios partidos han llevado ya en estos tiempos también a un uso faccioso de las mismas, donde en realidad se utilizan más para proteger a personajes como Ricardo Anaya, como Lilly Téllez, como el propio ‘Alito’, Marko Cortés, que no obtuvieron ni un voto pero que forman parte de estos listados”, comentó.