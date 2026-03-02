Reforma electoral será un cambio histórico

Al afirmar que la reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum contiene cambios históricos en el sistema electoral, la líder del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, destacó que la iniciativa fortalece la fiscalización del gasto.

En un video publicado en redes sociales, la senadora morenista subrayó que la reforma político electoral propuesta por la titular del Ejecutivo Federal mantendrá la representación proporcional, incluirá el derecho de los y las mexicanas a votar y ser votados en el extranjero, así como una reducción de 25 por ciento al financiamiento para instituciones electorales y partidos políticos.

La legisladora comentó que, entre otras disposiciones, se prevé una mayor fiscalización al gasto, ajustes en los tiempos de radio y televisión, normar lo relativo a la propaganda por redes sociales, así como el uso de la Inteligencia Artificial.

Subrayó que también se plantea garantizar la democracia participativa a través de las diferentes consultas, y se reitera la prohibición del nepotismo y la reelección.

Por otro lado, Laura Itzel Castillo comentó que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se llevarán a cabo diferentes actividades como la Sesión Solemne en el Pleno, donde se propondrá que se otorgue el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”.

Además, señaló que se contará con la participación de Leticia Sánchez, integrante de un pueblo originario, quien emitirá un mensaje desde la tribuna de la Cámara de Senadores, en tzeltal, una de las lenguas más habladas en nuestro país.

Lo anterior, explicó, responde a uno de los compromisos que realizó desde el inicio de su gestión como presidenta del Senado. “Una vez a la semana una persona hablante de alguna de las 68 lenguas originarias en nuestro país, sea expuesta en tribuna”, explicó.

Castillo Juárez reiteró que desde el Senado de la República se continuará legislando por la independencia económica, la soberanía nacional y la transformación.

Senado se pronuncia sobre conflicto en Medio Oriente

En otro tema, la presidenta del Senado, respaldó el llamado del Gobierno de México para privilegiar la vía diplomática y la solución pacífica en el conflicto en Medio Oriente.

En apego a nuestros principios constitucionales, destacó, “México exhorta a resolver las controversias mediante el diálogo, a fin de preservar la paz y la estabilidad en la región, por el bien del mundo entero”.