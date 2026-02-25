Reforma electoral, sin acuerdo entre partidos

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará este miércoles su propuesta de reforma electoral pese a que no hay todavía un acuerdo entre las fuerzas políticas que componen la alianza que la llevó al poder: Morena, PT y PVEM.

En entrevista al salir de la reunión, los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y en el Senado, Ignacio Mier, confirmaron que la presidenta presentará su propuesta mañana y dejará “reposar el documento todo el fin de semana, para la reflexión de los aliados” y elegirá una de las cámaras para presentarla el lunes.

Oposición pide no reducir recursos públicos a partidos

Por lo anterior, legisladores de oposición señalaron que una reforma electoral efectiva contemplaría la revisión del presupuesto que reciben los partidos políticos y plantearía acciones efectivas para evitar que el crimen organizado financie campañas.

Se advirtió que la reducción del financiamiento público a los partidos abriría la puerta de las campañas a la ilegalidad. Por ejemplo, Germán Martínez calificó de “farsa” a cualquier reforma electoral que “no toque el dinero ilícito” que financia campañas y partidos, y que contemple la participación del crimen.

Todos los partidos, incluyendo al PAN, cuentan con personajes acusados de relacionarse con criminales, por lo que es “oportuno” una reforma que sea capaz de “atajar” el dinero del narco, señaló el diputado Martínez.

El legislador del PAN propuso “muerte civil” a partidos y candidatos que cometan estos delitos.

Emilio Suárez afirmó que el crimen organizado sería el “primero formado en la fila” para financiar elecciones si se elimina o se disminuye el dinero público que se otorga a institutos políticos.

Muchos compañeros del PVEM respaldan reforma: Velasco

Así también, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, reveló que “hay muchos compañeros” de esa bancada que quieren apoyar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero aclaró que aún no determinan si habrá voto libre para cada uno de los ecologistas en este tema.

No es momento de impulsar una reforma electoral, señala Moreno

Finalmente, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que no es momento para impulsar una reforma electoral en México, al considerar que el país enfrenta una crisis de seguridad y gobernabilidad que debería ser la prioridad del Gobierno Federal.

En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador recalcó que su partido votará en contra de cualquier iniciativa que “destruya el sistema democrático” y advirtió que no respaldará una propuesta que tenga “tintes dictatoriales”, que afecte la representación proporcional, el financiamiento público transparente o la autonomía del Instituto Nacional Electoral.