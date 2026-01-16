Reforma electoral, sin PT y PVEM no es posible: Monreal

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció la necesidad de consensar la reforma electoral con el PT y PVEM para lograr su aprobación.

En conferencia de prensa, rechazó que ambos partidos hayan sido vetados de los trabajos para construir el proyecto, pues recordó que el primer bosquejo estuvo a cargo de la Comisión Presidencial del cual Morena tampoco fue parte.

“Sin ellos no es posible la reforma constitucional […] No se ha excluido de ninguna manera al Verde y al PT, en todo caso se excluyó a los tres porque ninguno de los tres partidos fuimos parte de los trabajos de la Comisión Presidencial”, declaró.

Cualquier postura es respetable

El líder guinda, dijo desconocer que el Partido Verde haya decidido no acompañar la reforma electoral. Agregó que cualquier postura es respetable, pero recordó que los acuerdos en el legislativo comenzarán una vez llegado el proyecto.

“No se trata de chantajes, para mí son posiciones respetables las de nuestros aliados, no son incondicionales ellos, están defendiendo sus propios principios y nosotros lo respetamos, así que vamos a esperar a que formalmente se presente la iniciativa y ya que se presente vamos a discutir sobre el contenido jurídico y no sobre la nada jurídica”, indicó.

El también presidente de la Jucopo, recordó que lo que ocurrió el miércoles en palacio nacional, “fue un ejercicio de conclusiones”, en el que la comisión le rindió cuentas a la presidenta sobre los temas que consideran importantes para incluir en la iniciativa de Reforma.

“En esa parte el coordinador de Morena en el senado y su servidor fuimos como invitados a escuchar los planteamientos resumidos de esa comisión que trabajó durante estos seis meses, y se plantearon varios escenarios”, agregó.

También abordaron puntos como reducción de gastos, voto de mexicanos en el extranjero, fiscalización de gas en campaña, consulta popular, y revocación de mandato, entre otros.

Ricardo Monreal aprovechó para manifestar su desacuerdo con el líder del PT, Reginaldo Sandoval, quien dijo que no ve necesaria la reforma porque Morena tiene el poder.

Finalmente, explicó que desde el jueves, la Comisión Presidencial de Reforma Político-electoral buscar al PT y PVEM para darles a conocer sus conclusiones, e hizo votos porque los aliados logran consensos.