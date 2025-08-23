Reforma judicial no debe quedarse en la elección

La ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró ante juzgadores electos de todo el país que la reforma al Poder Judicial no debe quedarse en la modificación del proceso de selección de las personas juzgadoras, sino que ellas, a través de su trabajo, deben llevarla hasta su último propósito: garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, sin distinciones. Al reunirse con más de 150 magistrados y jueces federales electos de todo el país, la ministra refirió que el reto para las personas juzgadoras electas en el proceso electoral extraordinario 2025 es construir un sistema de justicia eficaz, eficiente, que brinde respuesta oportuna a los justiciables, ajeno a los vicios de antaño.

“Esta tarea toca a todas y todos ustedes, esa es nuestra responsabilidad, así como recobrar la confianza de la ciudadanía en sus juzgadores electos”, dijo. Esquivel Mossa pidió a los nuevos jugadores edificar una justicia humanista, que ponga en el centro a las personas y su dignidad, en especial aquellas de los sectores más vulnerables.