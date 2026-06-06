Reforma judicial protege derechos: Yasmín Esquivel

En la conferencia “Criterios Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Materia Administrativa”, la ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró que la función principal de la justicia administrativa es proteger la esfera jurídica de las personas frente a los actos, omisiones o arbitrariedades del gobierno.

Esquivel Mossa expuso algunos fallos en materia administrativa que ha emitido la Corte, en los cuales la tutela de los derechos humanos adquiere una nueva perspectiva, teniendo a la persona como eje de la actividad jurisdiccional.

Recordó además que la reforma constitucional al Poder Judicial nació con la aspiración de marcar una nueva era que garantice una verdadera protección de los derechos humanos, y contribuya a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Cambios

En este sentido, la ministra compartió con los asistentes los cambios que ella planteó en el mes de enero y que fueron incluidos en el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial.

El primero de ellos fue cambiar la fecha de la elección a 2028, lo cual permitirá que la ciudadanía enfoque su atención exclusivamente en la relevancia de la judicatura, evitando la dispersión en medio de contiendas partidistas.

Otras de sus propuestas fueron el establecimiento de un examen de excelencia, como filtro técnico obligatorio previo a cualquier postulación; la reducción del número de candidaturas para facilitar el voto ciudadano con boletas menos complejas; y la unificación de criterios de evaluación de los tres Poderes.