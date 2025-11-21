Reforma judicial será un costo adicional

UBS Global Wealth Management advirtió que la reforma judicial en México elevará los costos legales para las compañías que operan en el país y es un factor estructural de incertidumbre para la inversión.

En conferencia de prensa, Gabriela Soni, jefa de estrategia de inversión para México en UBS, dijo que el costo jurídico para México puede ser más alto, sin embargo, la demanda para invertir en el país se mantiene.

“Lo único es que las compañías van a exigir una prima de riesgo más alta para invertir en nuestro país, porque saber cómo operar en México, se vuelve más difícil”, explicó.

En ese sentido, explicó que las corporaciones grandes podrán adaptarse mediante mecanismos de solución de controversias, aunque con mayores costos.