Reforma judicial y pronto electoral afecta inversión

El país vive un “proceso de erosión democrático” en el que se puso en marcha un “proyecto autoritario”, lo que pausa las inversiones, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

En su opinión, la elección judicial fue una “estrategia de captura institucional que rompió con el equilibrio democrático de Poderes”, y añadió que no se puede permitir que la justicia “quede sujeta al cálculo político”.

Ahora, añadió, se habla de una posible reforma electoral, que “modificará la representación en el Congreso para concentrar poder sin crítica ni competencia, incluso sin representar a todos”.

En conferencia de prensa dijo que “las democracias no mueren de un día para otro. Mueren lentamente, desde adentro. Cuando se manipularon las reglas, se desacreditan los contrapesos, se persigue a los críticos y se normaliza el abuso de poder”.