Reformas constitucionales no deben tomarse a la ligera

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que la reforma judicial no puede tomarse a la ligera y se deben agotar todos los procesos parlamentarios adecuados.

“Tenemos que agotar los procesos parlamentarios adecuados, estas cosas no se pueden hacer a la ligera, por lo que implica, hay muchas cosas que son muy alarmantes, no sólo de esta reforma judicial, sino de muchas del paquete de reformas constitucionales. Se tiene que hacer bien, porque es la vida de la gente y con eso no debe jugarse”, aseguró el senador.

Recalcó que la desaparición de los órganos autónomos es quitar los contrapesos que sirven para que la gente no se quiera pasar de “larga”, aparte de la reforma judicial.

“Son cosas que lamentablemente están mermando, en la certidumbre jurídica que vamos a tener a partir de la transformación completa del Poder Judicial o la incertidumbre jurídica, que se verá tanto en los mercados nacionales como internacionales, son cosas que nos van a afectar, no solamente de forma política”, aseguró.