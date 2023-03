Reforzarán trabajo territorial en favor de Adán Augusto

Más de 2 mil 500 ciudadanos, estudiantes y emprendedores de la Ciudad de México tomaron protesta para integrarse a Alianza Patriótica Nacional, en donde aportarán a Morena su trabajo de base para continuar con el cambio a favor del secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández.

Estas personas, divididas en 500 comités, visitarán las colonias de la Ciudad de México para convencer a la ciudadanía de los valores y principios de la Cuarta Transformación, del trabajo desarrollado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como para trabajar por los que menos tienen.

En este sentido, Ricardo Peralta, líder del movimiento Alianza Patriótica, aseguró que trabajarán de la mano con vecinas y vecinos de todas las demarcaciones para hacer conciencia y reafirmar los valores de la Cuarta Transformación en la vida pública del país.

“Esta convocatoria que hizo Mario Delgado la retomamos nosotros inmediatamente y empezamos a trabajar con la parte más importante de la Ciudad de México, con la gente, a las regiones donde desafortunadamente no se tuvo éxito en las alcaldías. Ahí estaremos gente a gente”, adelantó Ricardo Peralta.

Asimismo, sostuvo que Alianza Patriótica Nacional apoyará a quienes sean candidatos de Morena para la Jefatura de Gobierno, así como al aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República rumbo a las elecciones del 2024; en este caso al titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández.

“Nosotros tenemos una simpatía amplia, fincada y absolutamente de compromiso con Adán Augusto López Hernández; algunos somos militantes de Morena, pero como partido político no podemos actuar como simpatizantes de Morena, porque no somos del instituto político, no queremos enviar un mensaje equivocado, así lo deberían hacer para conformarse como un brazo más del partido”, aclaró el líder del movimiento Alianza Patriótica Nacional.