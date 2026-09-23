Refrenda Morena alianza con el PT

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que desde el partido guinda siempre habrá la convicción de caminar de la mano con el PT, luego de que de Benjamín Robles y Reginaldo Sandoval afirmaron que, como partido aliado, se han sentido maltratados por Morena.

“Siempre habrá la convicción de caminar juntos; son compañeros entrañables a los que les tenemos un gran aprecio y respeto”, expresó Ariadna Montiel.

Añadió que al PT se le ha invitado a la presentación de los coordinadores que ya ha definido Morena y que de parte del partido guinda “se mantiene el diálogo y sigue la convicción de ir en alianza”.

Zacatecas

Montiel Reyes expresó que, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, se realizaron cinco encuestas para definir al coordinador: la de Morena, dos espejo contratadas por el partido; la propuesta por el PT y la planteada por el Verde.

A pesar de eso y de que en su propia encuesta no fueron beneficiados, el PT no se presentó al nombramiento de Verónica Díaz como coordinadora de la alianza en el estado.

Encuestas para definir coordinadores serán públicas, anuncia

Así también, Ariadna Montiel informó este martes que Morena hará públicas las encuestas para definir coordinadores en los estados.

“Las daremos a conocer detalladamente, una por una”, afirmó la dirigente nacional del partido en su conferencia semanal.

Montiel busca así frenar la desconfianza que se ha generado alrededor de los datos que ha presentado el partido en privado. Y cumple también con un pedido público que hizo esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum en ese sentido.

“Una vez que hagamos las presentaciones en su totalidad los vamos a invitar para que… las demos a conocer detalladamente una por una… saben que lo hacemos con nuestros compañeros, no hay un candidato que diga que él no lo vio”, dijo Ariadna en conferencia de prensa.