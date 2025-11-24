﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Refrendan compromiso de proteger la soberanía

Noviembre 24 del 2025
Refrendan compromiso de proteger la soberanía

En el marco del Bicentenario de la Independencia en el mar, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, refrendó el compromiso de los marinos de proteger y defender la soberanía y los intereses marítimos del país.

Porque, dijo, “siempre estamos prestos para ganar el barlovento, ya que quien gana el barlovento gana la batalla porque somos la Armada de las y los mexicanos”.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el almirante afirmó que son una Armada Bicentenaria, símbolo vivo de la lealtad, de la fuerza y del amor a México, que se prepara permanentemente para la defensa de las fronteras marítimas. Indicó que “celebrar un aniversario siempre es motivo de orgullo y satisfacción, pero celebrar un bicentenario es un momento irrepetible, que incluso trasciende nuestras vidas”.

Afirmó que el Buque Escuela Cuauhtémoc se unió a la celebración del Bicentenario de la Independencia en el mar, tras el accidente que sufrió en Nueva York. “Lo hace después de zarpar el pasado 4 de octubre del puerto de Nueva York. Durante su travesía, el mar, los vientos y las maniobras de su tripulación lo han traído de vuelta a nuestra Nación, pero también, es justo decirlo, las muestras de solidaridad y el enorme cariño del pueblo mexicano y de la comunidad marítima internacional le han dotado de una fuerza extraordinaria para estar hoy con nosotros.

﻿