Refrendan compromiso en migración y seguridad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall.

Indicó que el mandatario refrendó el compromiso del Gobierno Federal para trabajar conjuntamente con Estados Unidos en una gestión ordenada y segura de la migración, con una mirada regional abordando las causas de raíz siempre bajo el pleno respeto a las soberanías de ambos países y la política de buena vecindad, amistad y cooperación.

Abundó que ambas delegaciones hicieron un recuento de los avances de la estrategia binacional conjunta en materia migratoria y destacaron la relación cordial que existe entre México y Estados Unidos.

También se enfatizó en la relevancia de continuar los esfuerzos bilaterales, atendiendo las causas estructurales de la movilidad humana para alcanzar una migración ordenada, segura y regular desde una perspectiva regional.

Además, dialogaron sobre las acciones conjuntas para abordar la epidemia de opioides sintéticos y contrarrestar el tráfico de armas, fenómenos que tienen impactos negativos en América del Norte.

Rodríguez pide apoyo para detener ingreso de armas

Durante el Comité Trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá para combatir el tráfico de drogas y de armas, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, pidió a sus contrapartes ayudar a nuestro país a acabar con el ingreso ilegal de armas de alto poder que produce la violencia en México.

“El Gabinete de Seguridad tiene toda la disposición de seguir coadyuvando en el combate del tráfico de drogas sintéticas, en especial del fentanilo, pero también seguimos insistiendo en la necesaria colaboración para acabar con el tráfico de armas de alto poder que llegan a México y que provocan violencia”, dijo Rodríguez.

Sostuvo que México ha realizado acciones contundentes contra la delincuencia en los últimos cinco años.

Elizabeth Sherwood-Randall advirtió que el fentanilo no solo es una amenaza para su país, sino para todo el continente y por ello insistió en trabajar en conjunto para que no se genere una crisis mayor.

Sherwood-Randall organiza “happy birthday” a Cresencio Sandoval

Durante el III Comité Trilateral para Combatir el Tráfico de Drogas y Tráfico de Armas entre México, Estados Unidos y Canadá, la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, organizó un “happy birthday” al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval.

Ante las delegaciones de los tres países, Sherwood-Randall comenzó a cantar al secretario de Defensa, por lo que fue acompañada por otros asistentes.

“Le quiero preguntar a mis colegas que se unan traducción en honor al general Sandoval. ¡Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Luis Cresencio, happy birthday to you!. Muchos años más”, cantaron.