Refrendan compromiso para dar continuidad a la 4T

La inauguración del parque ecológico Lago de Texcoco es la muestra de que el pueblo de México pasó del olvido y la represión de los gobiernos neoliberales a la esperanza y justicia social con la Cuarta Transformación, aseguró la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, tras acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el corte de listón de esta emblemática obra.

“Es una transición que lleva otra palabra que representa nuestro movimiento: ¡Transformación! Y aquí en este parque se ve la Transformación de lo que iba a ser un aeropuerto para servir a unos cuantos cerrando otro aeropuerto, al día de hoy que tenemos: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, funcionando; el Aeropuerto de la Ciudad funcionando, porque lo iban a cerrar; y además, una esperanza, una idea, que desde hace muchos años se generó en este lugar: el parque ecológico de Lago de Texcoco. Eso es Transformación, es decir, del olvido del pueblo, de la represión a la esperanza, a la Cuarta Transformación de la vida pública”, celebró.

Sheinbaum Pardo expuso que la inauguración de este parque es un acto de justicia ambiental, pero también de justicia social, porque además de rescatar a la naturaleza, respetó la voluntad del pueblo de Atenco ante la insistencia de los gobiernos neoliberales por construir un nuevo aeropuerto en esta reserva natural.

“Es un acto de justicia ambiental porque recupera la tierra, recupera nuestro territorio, recupera las aves, recupera la naturaleza, recupera la vida. También es un acto de justicia social, porque no se nos debe olvidar que aquí quisieron construir un aeropuerto y que, por ello, reprimieron para que no fuera el pueblo quien evitara la construcción del aeropuerto; que después, quisieron nuevamente construir el aeropuerto aquí en el Lago de Texcoco”, recordó.

Proceso de transición

Resaltó el momento histórico que vive México en este proceso de transición, mismo que calificó como un proceso nostálgico y lleno de esperanza tras recorrer todo el país y ver el cariño que el pueblo de México tiene hacia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por eso es hermoso estar el día de hoy aquí. No solamente es emotivo, porque imagínense, es un periodo de transición; ‘transición’ es un gobierno que está cerrando su ciclo y un nuevo gobierno que entra. Pero esta transición que, créanme hemos viajado por todo el país, es emotiva; se llena uno de nostalgia, pero al mismo tiempo, de enorme esperanza; pero, sobre todo, de la emotividad de un pueblo que quiere a su presidente y de un presidente que ama a su pueblo. Eso es lo que ocurre en México en este momento”, expresó.

Por este motivo, la presidenta electa de México refrendó su compromiso por dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación con el seguimiento y fortalecimiento de los programas sociales del Bienestar, sin el regreso de la corrupción y los privilegios del pasado, pero con una visión a futuro para avanzar con el proceso de Transformación del país.

“Y hoy vengo aquí con ustedes a comprometerme, a decirles que “vamos a continuar con la Cuarta Transformación de la vida pública, que no hay marcha atrás, que no hay regreso al pasado, que no regresa la corrupción y no regresan los privilegios a nuestro país; que, al contrario, vamos a avanzar con la Transformación, que vamos a mantener, a consolidar todos los Programas del Bienestar del presidente López Obrador: la Pensión a Adulto Mayor; el apoyo a jóvenes de preparatoria; las Universidades Benito Juárez y más universidades; el apoyo al campo, Sembrando Vida; Jóvenes Construyendo el Futuro; y también, la siguiente etapa del Lago de Texcoco, porque no vamos a abandonar este parque, vamos a seguir trabajando —así que Iñaki, si tienes ánimo y fuerza, te invitamos a que nos sigas acompañando— para seguir consolidando el parque ecológico del Lago de Texcoco”, fue el compromiso.

Al evento también acudieron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores; la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena; el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo; el director general del IMSS, Zoé Robledo; el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo De Botton Falcón; el director general del parque ecológico de Texcoco, Iñaki Echeverría Gutiérrez; y los representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Jesús Adán Espinoza Reyes, María Antonia Trinidad Ramírez Velázquez, Arturo González e Ignacio del Valle Medina.