Refrendan defensa de Morena para Julieta Ramírez

La presidenta nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel Reyes, refrendó la defensa y el apoyo del partido para con la senadora Julieta Ramírez Padilla, quien según parece es investigada por el gobierno de Estados Unidos y actualmente participa para ser coordinadora del partido en Baja California, rumbo a la elección de 2027.

“Tengo la mejor opinión de ella”, dijo Montiel, al mismo tiempo que destacó el trabajo de la senadora como militante de Morena desde su juventud, con quien tuvo la oportunidad de coincidir mientras estuvo en la Secretaría de Bienestar.

Caso

Una investigación de la sección de investigación de N+ aseguró que Julieta Ramírez, senadora con licencia de Morena por Baja California, es investigada por el gobierno de Estados Unidos y en la actualidad busca ser un testigo colaborador del Departamento de Justicia de ese país.

De acuerdo con el reportaje, presentado en el noticiero nocturno de Televisa, los periodistas Alejandra Barriguete y Luis Villegas tuvieron acceso a un documento entre la Oficina del Condado de San Diego del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la senadora morenista.

Dicho “acuerdo” es un contrato escrito entre un fiscal y la parte investigada o un testigo colaborador que permite entregar información sobre un delito a cambio de que el Departamento de Justicia no use esa declaración directamente en su contra en un juicio.