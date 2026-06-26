Refuerza EE. UU. la frontera con 34 nuevas unidades

El consulado estadounidense en Hermosillo, Sonora, destacó que esta donación reafirma el compromiso del gobierno del presidente Donald Trump “con la seguridad compartida y el fortalecimiento de las instituciones de nuestros socios”.

También resaltó que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos ha acompañado el desarrollo de la Unidad Fronteriza de Sonora con capacitación especializada, equipamiento e institucionalización.

Detalló que el jueves se realizó una ceremonia oficial de donación de vehículos a la División de Operaciones Fronterizas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Sonora (Unidad Fronteriza de Sonora/SBU).

Recalcó que se transfirieron 26 camionetas operativas y ocho vehículos todo terreno para fortalecer las capacidades de la primera unidad estatal de patrulla fronteriza en México.