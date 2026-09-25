Refuerza gobierno aciones en cuatro estados por Polo

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhortó a la población de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero, así como de Baja California, a mantenerse atenta a la evolución del huracán Polo, que regresó a categoría 4.

La fuerza de tarea desplegada en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima está integrada por 19 mil 844 elementos, mil 745 vehículos y unidades de transporte, así como 581 equipos de maquinaria especializada.

De acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de Polo se localiza al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y al sur de Manzanillo, Colima.

Pronostican lluvias muy fuertes

El SMN pronostica lluvias muy fuertes en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, así como en sectores de Guerrero y Nayarit.

Estas precipitaciones pueden generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves, por lo que se recomienda evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse alejado de zonas susceptibles a desprendimientos.

El oleaje podría alcanzar de 6 a 8 metros en las costas de Michoacán, de 4 a 6 metros en Jalisco, Colima y Guerrero, y de 2 a 3 metros en Nayarit.

La CNPC señaló que las autoridades cancelaron las actividades acuáticas y recreativas y decretado cierre de puertos.

Además, se recomienda evitar acercarse a playas, zonas rocosas y otros sitios expuestos al oleaje, atender las restricciones que determinen las autoridades marítimas y de Protección Civil.

El Gobierno de México, a través de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Marina) e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y CNPC, mantiene personal, vehículos y equipo desplegados para apoyar las acciones de preparación, prevención y atención de la población.

También se mantiene activa la coordinación mediante Puestos de Comando, se realizan evaluaciones de zonas susceptibles, recorridos preventivos, vigilancia de cuerpos de agua, preparación de refugios temporales y despliegue de personal, maquinaria y equipo para responder ante posibles emergencias.