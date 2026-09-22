Refuerza Guanajuato combate a huachicol fiscal

El Gobierno del Estado afianzó la operatividad con la Federación para el combate del denominado huachicol fiscal en Guanajuato, informó la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Tras el aseguramiento de 59 millones de hidrocarburos en una planta de San José Iturbide, la mandataria dijo que se fortaleció la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Nosotros a partir de hace 15 días aproximadamente sumamos al grupo de inteligencia operativa (Secretaría de Seguridad y Paz) a Pemex Logística”.

Explicó que ya generaron un grupo que está trabajando de manera permanente.

Dijo que “las desviaciones volumétricas en el robo de combustible no se dan solamente en los ductos, esto es algo que tenemos claro”.

“Y por ello es que hay que combatir esto que se llama huachicol fiscal, que las empresas que comercializan este hidrocarburo, pues tengan los permisos”.

La gobernadora informó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) lleva a cabo las investigaciones de la empresa en la que en un cateo aseguraron los 59 millones de litros de diesel y gasolina, y cuyos representantes han afirmado la procedencia legal del hidrocarburo.