Refuerzan atención por lluvias y frío

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con base en los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emite un llamado a la población de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas para mantener vigentes y reforzar sus medidas de autocuidado, debido a que se prevén precipitaciones significativas y vientos intensos que afectarán la región.

Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes que acumularán de 50 a 75 milímetros, afectando especialmente a Veracruz, Puebla y Oaxaca. Se desarrollará un evento de “Norte” con vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora y rachas violentas de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, condiciones que se extenderán durante la madrugada del lunes hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

La tercera tormenta invernal se desplazará sobre el norte y noreste del país, debilitándose gradualmente; sin embargo, se mantendrá el ambiente muy frío a gélido, lluvias y chubascos con probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la mañana en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango; además de lluvia engelante en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

La masa de aire ártico asociada al frente originará descenso de temperatura en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del lunes hacia el Istmo y golfo de Tehuantepec; además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Hoy

Para hoy lunes, los modelos pronostican lluvias intensas que podrían tornarse torrenciales, con acumulados de 150 a 250 milímetros, concentrándose en Tabasco y Chiapas. A la par, el evento de “Norte” alcanzará rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, de 80 a 100 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz, y de 60 a 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Autoridades federales y locales mantienen bajo vigilancia permanente tanto los fenómenos meteorológicos como las presas y ríos de la región, asegurando así la activación de los protocolos de emergencia necesarios para proteger a la población.

Se exhorta a la ciudadanía evitar transitar por zonas inundadas y abstenerse estrictamente de cruzar ríos, arroyos o vados, dado que la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos y personas.