Refuerzan GN y Eje´rcito presencia en Michoacán

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y de la implementación del Plan de Operaciones “Paricutín”, elementos de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con efectivos del Ejército y de la Guardia Civil del Estado, reforzaron su presencia en diversos municipios de Tierra Caliente.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que se realizan recorridos de seguridad y patrullajes de vigilancia a lo largo de la ruta que conecta las empacadoras con el tianguis limonero en Apatzingán, un corredor esencial para la economía regional.

Indicó que esta estrategia complementa los patrullajes en las huertas limoneras, para brindar mejores condiciones de seguridad a los trabajadores del campo y transportistas.

La dependencia relató que estas actividades se realizaron con apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, reafirmando el compromiso de las Fuerzas Armadas de preservar las libertades, el orden y la paz pública en beneficio de la sociedad.

Subrayó que en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, se fortalecen las acciones para inhibir delitos de alto impacto.