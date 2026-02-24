Refuerzan Jalisco con 7 mil elementos

Luego del operativo en el que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, el Gobierno Federal reforzará la presencia de fuerzas federales en la entidad con un despliegue que alcanzará los siete mil elementos.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, expresó públicamente su pésame a las familias de los militares que perdieron la vida durante la acción en la que fue neutralizado el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Envían refuerzos

En el mismo mensaje, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el envío de dos mil 500 elementos adicionales para fortalecer la presencia federal en el estado. Con este refuerzo, se consolidará un estado de fuerza cercano a los siete mil efectivos desplegados en territorio jalisciense.

Operativo

El general informó que desde el mismo día del operativo comenzó el traslado de más personal. Por la tarde, indicó, la situación tendía a normalizarse y no se reportaba un incremento en los bloqueos carreteros.