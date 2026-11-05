Refuerzan relaciones México y España

En el marco de la Cumbre Iberoamericana en Madrid, España y México reforzaron sus relaciones políticas, económicas y culturales “en beneficio de nuestros pueblos hermanos”.

Así lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares Bueno, quien se reunió con el canciller Roberto Velasco Álvarez.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió que hablaron “con la cercanía y confianza de siempre” sobre el excelente momento que viven las relaciones entre México y España.

“Destacamos la buena sintonía entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Sánchez, que impulsa una agenda constructiva y de resultados. México y España seguirán fortaleciendo esta amistad fraterna y el diálogo que nos une”, dijo Roberto Velasco.

Además, el titular de la SRE participó en la Reunión Plenaria de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos para reiterar el compromiso de México con la Cumbre Iberoamericana, “fundada en la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, el apego al derecho internacional y la búsqueda del bienestar de nuestros pueblos”.

El canciller también se reunió con Paulo Rangel, ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, con quién coincidió en la solidez de la relación entre ambos países y en la conveniencia de seguir profundizándola.

Abordaron el avance del corredor marítimo Sines-Coatzacoalcos para fortalecer las cadenas de producción entre ambos países y entre América del Norte y la Unión Europea.

Velasco y Rangel expresaron su interés en concretar visitas ministeriales recíprocas el próximo año.