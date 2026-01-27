Refuerzan seguridad en Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció que la seguridad de la región ha sido reforzada, luego de la masacre en los campos de futbol de la comunidad Loma de Flores, municipio de Salamanca, en donde un comando armado asesinó a once personas y lesionó a doce más.

Señaló que de manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en la investigación.

A través de sus redes sociales, afirmó que el Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables.

La tarde de este domingo, un grupo de hombres armados irrumpió en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores y disparó en contra de 23 personas. Los agresores huyeron a bordo de camionetas, de acuerdo a reportes preliminares.

Este lunes, la mandataria expresó que lo ocurrido en Loma de Flores “es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses”.

Manifestó solidaridad con las víctimas y sus seres queridos.