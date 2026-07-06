Refuerzan seguridad por partido de México

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León desplegó un operativo especial con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, que incluyó el cierre de calles en la zona Centro y arrestos por consumo de alcohol en la vía pública.

“Con el objetivo de preservar la seguridad y la sana convivencia, no habrá tolerancia para conductas que constituyan faltas administrativas o delitos, como el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, riñas, agresiones, daños a terceros, actos de vandalismo”, aseveró.

También se procederá contra aquellas personas que incurran en faltas de respeto o cualquier otra conducta que altere el orden público.

La instalación de una Zona fest en la explanada del templo Expiatorio para la transmisión del Mundial atrajo a miles de aficionados a la zona para disfrutar de la justa.

La corporación puso en marcha un operativo vial en la zona Centro con el propósito de facilitar la movilidad y brindar condiciones seguras a las personas que asistirían.

Personal de Policía Vial realizó labores de regulación del tránsito, orientación a peatones y automovilistas, además de coordinar la circulación en los principales accesos al punto de reunión.

La Secretaría de Seguridad reconoció que, en anteriores celebraciones deportivas, la ciudadanía ha demostrado que es posible disfrutar estos eventos de manera pacífica y ordenada.

Hizo un llamado a vivir esta fiesta deportiva con responsabilidad, respeto y civilidad, y permitiendo que estos eventos continúen desarrollándose en un ambiente familiar y seguro.

Baja California Sur

Autoridades de La Paz y Los Cabos desplegaron operativos especiales de seguridad ante el partido entre México e Inglaterra en la Copa Mundial de Futbol, con cierres viales, más de un centenar de elementos y filtros de alcoholimetría en las zonas de mayor concentración de aficionados.

En La Paz, el Ayuntamiento informó que el operativo arrancará a las 16:00 horas como parte del programa “En La Paz Sí Festejo Seguro”, con el cierre de la avenida costera, Álvaro Obregón, entre Agustín Arriola y 5 de Mayo, así como de la calle 16 de Septiembre, desde el malecón hasta Mutualismo.

Posteriormente, durante el desarrollo del segundo tiempo del encuentro, las restricciones a la circulación se ampliarán al tramo comprendido entre Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, además de la calle Mutualismo, con el propósito de privilegiar la movilidad peatonal en la zona del malecón, donde se prevé la mayor concentración de personas.

En Los Cabos, el operativo se concentraría en el centro de Cabo San Lucas, principalmente sobre el bulevar Lázaro Cárdenas y las vialidades de acceso a la marina y la zona turística.

El dispositivo contará con la participación de elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, quienes realizarán labores de vigilancia, control vehicular y prevención en los puntos de mayor afluencia.

Los operativos fueron diseñados para facilitar la concentración de aficionados y reducir riesgos durante las celebraciones, luego de que el pasado encuentro de México frente a Ecuador concluyera con saldo blanco en Baja California Sur.

Las autoridades reiteraron el llamado a celebrar de manera responsable, respetar los cierres viales, atender las indicaciones del personal de seguridad, así como evitar conductas que pongan en riesgo a otras personas durante los festejos.