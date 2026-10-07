Regalan ejemplares de “Pueblo” a senadores

En la sesión de ayer martes, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador, se vio a algunos senadores de Morena y el Partido del Trabajo (PT) con el más reciente libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, “Pueblo”, que en su versión física saldrá a la venta en librerías el próximo 12 de octubre.

Uno de los legisladores que presumió su nuevo ejemplar fue el excoordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, quien el año pasado regaló el anterior libro del exmandatario, titulado “Grandeza”, a cada uno de los 87 senadores de la 4T.

En esta ocasión, quien obsequió 19 libros fue el coordinador del grupo parlamentario del PT, Alejandro González Yáñez, quien explicó que conoce a una persona de la casa editora de la obra, por lo que pudo adquirir una caja con 20, por 9 mil 960 pesos.

“A través de una persona que conozco de la editorial… una persona vinculada a la editorial me hizo favor de conseguir varios ejemplares”, informó. Detalló que cada libro le costó 498 pesos.