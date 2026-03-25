Regañan a cura por bendecir a pareja del mismo sexo

Luego de la controversia generada en redes sociales por la participación de un sacerdote en una ceremonia simbólica entre dos personas del mismo sexo, la arquidiócesis de Hermosillo emitió un posicionamiento en el que reitera su rechazo a la discriminación, pero también aclara que el acto no se realizó conforme a las disposiciones de la Iglesia Católica.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en la zona de Los Lagos, donde presuntamente el sacerdote Gabriel Ruiz participó en una ceremonia en la que, en nombre de Dios, ratificó el compromiso de una pareja del mismo sexo. Aunque el religioso no portaba vestiduras litúrgicas, fue identificado como presbítero por los asistentes.

En un video difundido en demasía en redes sociales, se observa el momento en que el sacerdote concluye el acto con la frase: “pueden darse el primer beso, primer beso de esposos”, lo que detonó diversas reacciones entre usuarios y fieles.