Regidora priista de Mazatlán denuncia amenazas de muerte

La presidenta del comité municipal del PRI y regidora de Mazatlán, Sinaloa, Maribel Chollet Morán, denunció que ha recibido amenazas en tres ocasiones; sin embargo, señaló que la más reciente fue de muerte y de privación ilegal de la libertad. Indicó que logró grabar el mensaje y registrar el número telefónico desde el que recibió la llamada.

Señaló que ya presentó la denuncia respectiva ante la Vicefiscalía General del Estado en la Zona Sur y aportó todas las pruebas y evidencias de las amenazas recibidas, por lo que están en manos de la autoridad competente las investigaciones e identificación de los autores.

Consideró que esta tercera vez que es amenazada por las palabras que usaron de causarle la muerte o “levantarla”, las consideró graves y preocupantes, por lo que tuvo que recurrir a las autoridades judiciales para que estas sean las encargadas de las investigaciones.

La regidora del cabildo externó que en esta ocasión logró grabar los audios de la llamada y el número telefónico de donde surgió la llamada telefónica, por lo que con esas evidencias y pruebas espera que la autoridad competente pueda hacer su trabajo e identifique a los autores de estas amenazas y les finque responsabilidades.

Maribel Chollet externó que, dada la situación de violencia que se vive en Mazatlán, no se puede quedar callada sobre este tipo de actos de intimidación, ya que es la tercera vez que es objeto de estas acciones.