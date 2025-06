Régimen iraní podría caer: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que una caída del régimen del ayatola Ali Khamenei “es posible”, y dijo tener una “idea” sobre qué hacer con Irán, pero no una “decisión definitiva”.

Ante reporteros en la Oficina Oval de la Casa Blanca, tras ser cuestionado sobre si el régimen iraní actual puede caer, Trump respondió: “Claro, ¿todo puede pasar, cierto? Eso podría pasar”. Cuando se le preguntó si Estados Unidos está planeando un escenario así, señaló que “tenemos planes para todo”.

El mandatario estadounidense explicó que aún no ha tomado una decisión sobre si involucrarse en el conflicto entre Israel e Irán, para impedir que esté último país se haga con un arma nuclear.

Según Trump, Irán está “a unas semanas” de tener un arma nuclear. “Llevo 20 años, quizá más, diciendo que Irán no puede tener un arma nuclear. Llevo mucho tiempo diciéndolo, y creo que han estado a unas semanas de tenerla”, dijo.

“Irán no puede tener un arma nuclear, demasiada devastación. Y la utilizarían. Yo creo que la usarían”, añadió.

Sus declaraciones contradicen las conclusiones de la comunidad de inteligencia estadounidense. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, declaró en marzo que se mantiene la perspectiva de que “Irán no está construyendo un arma nuclear y que el líder supremo Khamenei no ha autorizado un programa de armas nucleares que suspendió en 2003”. Hace unos días, cuestionado sobre el tema, Trump minimizó los dichos de Gabbard. “No me importa lo que haya dicho”.

“Estamos buscando una victoria total” en Irán, dijo Trump, e insistió en que “No estamos buscando un cese el fuego. Estamos buscando una victoria total y completa. Ya saben lo que la victoria significa: no armas nucleares”.