De cada 100 niños que ingresan a primaria en México, sólo 34 concluyen una licenciatura, mientras que el bachillerato es el nivel educativo donde se registra la mayor prevalencia de abandono escolar, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con base en cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“La salida de estudiantes de la educación media superior limita la formación de talento y la competitividad del país”, advierte el organismo.

El análisis, elaborado con datos del documento Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2025-2026, de la SEP, muestra cómo disminuye el número de estudiantes conforme avanzan en su trayectoria académica.

De cada 100 alumnos que comienzan la primaria, 97 concluyen ese nivel educativo, 81 terminan la secundaria, 59 egresan del bachillerato y apenas 34 finalizan una licenciatura.

El IMCO destaca que de las 86 personas que ingresan a la educación media superior, únicamente 59 concluyen sus estudios, lo que representa una pérdida de 27 estudiantes.

Es decir, casi uno de cada tres alumnos que ingresan al bachillerato no logra concluirlo.