Registra Fonacot récord de colocación de créditos

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) aseguró que el cierre de 2025 representa el cumplimiento del compromiso social que tiene con los trabajadores de México, luego de romper récord en colocación con más de 2 millones 100 mil créditos por un monto superior a los 65 mil millones de pesos.

El coordinador general comercial del organismo, Salvador Gazca Herrera, informó que este resultado refleja no solo una cifra superior a la del año pasado, también demuestra la solidez financiera con la que Fonacot termina este ciclo, respondiendo de forma efectiva a las necesidades de financiamiento de los trabajadores formales de México.

En términos de operación, Fonacot realizó una modernización en sus procesos, como lo fue el nuevo Sistema Institucional de Afiliación (SIA), con el que se agilizó el trámite para los centros de trabajo. Gracias a esta mejora, durante el año se afiliaron al instituto 45 mil empresas, otra cifra histórica, explicó.

Además, se trabajó en el fortalecimiento de la atención en las oficinas, lo que permitió un incremento sostenido en la demanda y autorización de créditos.