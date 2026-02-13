Registra Hidalgo dos nuevos casos de sarampión

Con nueve casos de sarampión registrados hasta el momento en el estado de Hidalgo y la aplicación de 29 mil 788 dosis de vacuna durante el primer mes del año, la entidad ha reforzado el cerco sanitario para evitar la propagación del virus.

La Secretaría de Salud (SSA), a cargo de Vanessa Escalante, informó que a los siete expedientes previamente confirmados se suman dos nuevos casos de sarampión: uno corresponde a un paciente pediátrico importado y el otro a un adulto de 42 años.

De acuerdo con la dependencia, se trata de un niño de cinco años, residente de Zumpango, Estado de México, sin antecedente de vacunación. Debido a la cercanía con el Hospital del Niño DIF Hidalgo, fue trasladado a esta ciudad para recibir atención médica.

El segundo caso corresponde a un hombre de 42 años, originario de Tizayuca, quien presenta mejoría clínica y permanece bajo vigilancia epidemiológica.