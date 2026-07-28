Registra IMSS 22.7 millones de empleos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destacó que de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada en México aumentó en 412 mil personas entre enero y junio de este año.

En un comunicado, la dependencia federal informó que adicionalmente, al cierre de junio la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó 61.9 millones de personas, la tasa de desocupación se ubicó en 2.9 por ciento y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo, la cifra más alta para un mes de junio.

La STPS subrayó que otro indicador relevante de la creación de empleo es que, al cierre de junio de 2026, la población ocupada joven, de 18 a 29 años, aumentó en 204 mil personas, en términos anuales.