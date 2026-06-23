Registra Merlín su imagen en el IMPI

Este lunes por la mañana, el pato Merlín, luego de que asistiera a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, junto con la familia de su dueña, asistieron a registrar su nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Ante la viralidad que tuvo la imagen del pato con una camiseta de la Selección Mexicana durante los festejos en el Mundial 2026, Karla, dueña del ave, indicó que acudió ante el IMPI para registrar su imagen y que será solo por parte de ella, ya que muchas empresas la han buscado.

“El registro ante el IMPI será por parte mía, nada más”, enfatizó en entrevista.

“No van a venir a lucrar otras empresas con algo que es parte de mi familia y que es meramente amor”, declaró Karla Ivette Gómez.

Señaló que no permitirá el uso de la imagen del Pato Merlín a empresas, con excepción de la refresquera mexicana Corporativo Pascual.

Merlín en la mañanera

Este lunes, Merlín y su familia acudieron a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum; Karla, su dueña, compartió datos del pato más famoso de México que permitieron conocer más sobre su vida.

Durante la mañanera, la presidenta informó que ayudará a la familia dueña del ave “en todo lo que necesite” para que tenga “una mejor calidad de vida”.

“Les vamos a ayudar en todo lo que necesiten, como cualquier mexicana y mexicano que necesite apoyo. Siempre vamos a estar”, dijo al agradecer a la señora Karla y sus hijos, dueños de Merlín, por aceptar la invitación para asistir a la conferencia.

Le roban zapatos

La dueña del ave que vende agua embotellada, compartió en la conferencia mañanera que a Merlín le robaron sus zapatos.

“Un pato no puede estar caminando sin una protección en un pavimento; entonces nosotros lo que operamos fue ponerle calcetitas, dado a que le robaron sus zapatos”.

La señora Karla se dijo complacida de que la gente se acerque al pato para tomarse una foto o convivir.

Indicó que a Merlín se le da una “buena alimentación” con comida especial para patos, verduras, fruta y proteínas como charales y grillos.

“Y también, los domingos se come un taco de carnitas”, dijo.