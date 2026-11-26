La Secretaría de la Mujer en el Estado, Brenda Rocío García Félix informó que, debido al registro oficial de 133 tres feminicidios durante el transcurso de este año, se integró la Unidad de Análisis de Contexto con autoridades judiciales para establecer un perfil sobre los móviles de este delito en los municipios del sur de Sinaloa.

Señaló que de acuerdo con las estadísticas de la FGE, el pasado mes de septiembre se registraron el mayor número de casos de feminicidio, mientras que el municipio de Mazatlán se sitúa en el segundo lugar a nivel estatal.