Registra Sinaloa primera muerte por sarampión

Una mujer contratada en el vecino estado de Nayarit para trabajar en labores del campo en el municipio sureño de Escuinapa, se convirtió en la primera víctima del sarampión en el estado y su pequeño hijo, de solo un año de edad, resultó contagiado por lo que se le brinda atención médica.

Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud del Estado señaló que la mujer de 34 años no contaba con la vacunación y padecía de diabetes, por lo que se le complicó la salud y falleció en el municipio de Escuinapa.

Dio a conocer que la trabajadora del campo, cuya identidad es reservada, procedía del vecino estado de Nayarit, por lo que al presentar inicialmente un cuadro derivado de su diabetes, fue internada en un hospital, donde le practicaron estudios y se descubrió que estaba contagiada de sarampión lo que le causó la muerte.

Señaló que pese al gran trabajo que se ha desarrollado con la vacunación contra esta enfermedad, hay muchas personas que por diversas causas no se han inmunizado y se vuelven propensas a ser contagiadas.