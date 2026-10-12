Registra Sonora 352 nuevos casos de cáncer de mama

El cáncer de mama representa un importante desafío para la salud pública y, en Sonora, los esfuerzos oficiales han sido insuficientes para atender de manera preventiva a más de 460 mil mujeres en edad de riesgo, alertó Sylvana Beltrones Sánchez, presidenta de la Fundación Beatriz Beltrones.

“Es una pena que Sonora sea la entidad con la tasa de mortalidad más alta por cáncer de mama en México, las cifras son alarmantes”, apuntó.

Refirió que este panorama es resultado de un descuido importante donde no ha sido prioridad para el sector salud en los últimos años atender como se debe este fenómeno.

Beltrones Sánchez mencionó que en Sonora fallecen por cáncer de mama 27 mujeres por cada 100 mil, y en el estado se hacen solo cuatro mil mastografías al año, en un universo de 460 mil mujeres en edad de riesgo; entonces se está atendiendo apenas al 1% de la población que lo necesita.

“Se ha vuelto una crisis sanitaria que tenemos que atender, aunado a que no hay una campaña de prevención oportuna de cáncer”, externó.

Insuficiencia en infraestructura

Hoy, lo que vemos en las instituciones de salud pública en Sonora es una insuficiencia en infraestructura y equipamiento para diagnosticar y atender a más de 460 mil mujeres en edad de riesgo de contraer cáncer de mama, señaló.

Además, abundó que recientemente nos hemos encontrado con mujeres menores de 40 años con síntomas de cáncer de mama, eso es preocupante, un registro nacional nos daría mucha información valiosa de por qué está pasando esto.

Hizo énfasis en la necesidad de ir a las zonas rurales a ofrecer facilidades de traslado, promover la prevención y seguir insistiendo en la propuesta de otorgar un día con goce de sueldo para que las mujeres vayan a hacerse su mastografía.

Actividades y apoyos

De las actividades y apoyos que se recibieron en Octubre Rosa 2025, se logró apoyar a más de mil mujeres sonorenses con servicios gratuitos.

Sylvana Beltrones informó que para esta edición 2026, muchos negocios sonorenses se pintan de rosa con ventas con causa, lo cual motiva a seguir trabajando con muchas ganas y entusiasmo.