Registran 663 casos de infección por barrenador

Del 25 de septiembre al 16 de octubre se registraron 71 casos de miasis por Cochliomyia hominivorax en personas, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
Es decir, se presentaron tres casos diarios, en promedio, durante dicho periodo en el país.
En lo que va 2026 en total se han registrado 663 infecciones del gusano barrenador en personas y ocho muertes causadas por esta enfermedad parasitaria causada por la infestación de larvas (gusanos) de moscas.
La entidad con el mayor número de casos es Veracruz, con 124 contagios; es seguido por Chiapas con 81; Puebla, 74; y Oaxaca, 66.
Mientras que los decesos causados por infestación de gusano barrenador se reportaron en Oaxaca y Veracruz, con dos casos cada uno; y Nayarit, Puebla, Querétaro y Yucatán, con un caso cada uno.
En México, el primer caso de un humano infestado con gusano barrenador se registró en abril de 2025, y durante todo el año pasado se confirmaron 117 casos, y ninguna muerte.
Las infestaciones con gusano barrenador se quintuplicaron durante este año.
Del 1 de enero al 16 de octubre se han registrado 663 casos de miasis y ocho defunciones.
En total, de abril de 2025 a la segunda quincena de octubre de 2026, las autoridades sanitarias han confirmado 780 casos de gusano barrenador en personas.