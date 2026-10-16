Registran ataque mortal contra un pastor y su esposa

Un hombre y su esposa fueron asesinados la madrugada de este 15 de octubre por hombres armados que los siguieron hasta la puerta de su casa en el fraccionamiento Villas de Dorado, en Irapuato, Guanajuato.

El matrimonio intentaba abrir la puerta de la cochera para introducir su vehículo, cuando los atacaron a balazos.

El marido murió en el lugar y la mujer poco después de ingresar a un hospital.

En redes sociales, amigos y hermanos de religión identificaron a las víctimas como “el pastor” Ángel González, de la congregación cristiana Calvary Chapel, e Irán Montes, y lamentaron la dolorosa pérdida.

La agresión ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana del jueves en la calle Edison, de acuerdo a los registros del Sistema de Emergencias 911, al momento en que los agresores los atacaron.

Desde hace tres días se registra una racha de violencia con eventos de alto impacto que el martes dejó el saldo de ocho personas asesinadas, además del hallazgo de restos humanos en dos bulevares distintos, mientras el miércoles 15 personas fueron privadas de la vida.

Ataque en bar de Irapuato

Un comando irrumpió a balazos en el bar Continental, dejando dos personas muertas y cuatro lesionadas, en la zona centro de la ciudad de Irapuato.

Los asesinos entraron al bar, ubicado en la calle Álvaro Obregón, y accionaron sus armas en dirección de las personas que conversaban.

Detienen a 7 hombres y 2 mujeres

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó que siete personas fueron detenidas por la Policía Municipal por estar presuntamente implicadas en los recientes hechos de alto impacto, entre estos los registrados en el fraccionamiento Villas El Dorado y frente a la central camionera de Salamanca, así como en el bar de la calle Álvaro Obregón.

También destacan las detenciones de dos sujetos relacionados con el hallazgo de dos personas sin vida en un camino de terracería de la colonia Colinas del Río, el 12 de octubre; oficiales del Grupo Pegaso capturaron a José Adán “N”, de 18 años, y a un adolescente de 17en la colonia Purísima del Jardín. Ambos se encontraban a bordo de una motocicleta, durante la inspección policial les encontraron marihuana y cristal.