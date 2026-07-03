Registran avistamiento de dos guacamayas verdes

Tras acciones de monitoreo biológico, vigilancia y seguimiento de fauna, se obtuvo el registro fotográfico de dos guacamayas verdes (Ara militaris), especie en peligro de extinción con menos de tres mil individuos en estado silvestre, en el Parque Nacional Cascada de Bassaseachic, área natural protegida ubicada en el municipio de Ocampo, en el estado de Chihuahua.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) detalló vía comunicado que este avistamiento se obtuvo gracias a la coordinación del personal de esta área protegida con las brigadas comunitarias.

De acuerdo con la autoridad ambiental, este registro permite obtener información relevante sobre la presencia y distribución de esta especie, considerada prioritaria de importancia ecológica.

La guacamaya verde, con distribución en la Sierra Madre Occidental, se encuentra enlistada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo la clasificación de peligro de extinción.