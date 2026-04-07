Registran entre 30 y 40 robos diarios a transportes

Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la Asociación Nacional Transportista (Antac), informó que transportistas y campesinos anunciaron un paro indefinido que provocará afectaciones en las carreteras del país.

Indicó que en colaboración con el Frente Nacional para el Rescate del Campo, se confirmó que en 20 estados se llevará a cabo este paro de labores.

En la zona centro comenzó el lunes a las 9:00 horas, mientras que en los estados del norte a las 10:00 horas; en el Valle de México, mencionó que aún no se estipula la fecha y el horario, debido a que buscan no afectar el regreso de vacacionistas.

Respecto al comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación, el cual argumenta que se ha dado seguimiento a las peticiones del sector, que hay diálogo y respuestas, Jeannet Chumacero indicó que el sector también emitió un escrito rechazando la respuesta de la Secretaría de Gobierno.

Chumacero mencionó que el 80 % de los robos a transportistas en carreteras son con violencia que deriva incluso en desapariciones o asesinatos de los trabajadores. También destacó la falta de apoyos a las familias de las transportistas que han muerto por la violencia a la que se enfrentan en las carreteras.