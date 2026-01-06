Registran más de dos mil réplicas en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, dos días después del sismo del viernes pasado, se han registrado más de 2 mil réplicas por este movimiento telúrico.

El SSN señaló que hasta este lunes van 2 mil 402 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, siendo la más grande de magnitud 4.7.

El viernes 2 de enero, tras haber transcurrido cuatro horas del sismo que comenzó a las 07:58 horas, el SSN indicó que se habían registrado 420 réplicas al corte de las 12:00 horas del viernes, siendo de 4.7 la más grande.

Temblor de 6.5 cimbra a México

El pasado viernes 2 de enero, un movimiento telúrico se registró antes de las 08:00 horas, haciendo sonar la alerta sísmica en altavoces y teléfonos celulares a las 07:58 horas, es decir, segundos antes de que se percibiera el sismo en diversas zonas del centro y sur del país como Puebla, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Chiapas, Veracruz e Hidalgo.

El epicentro se ubicó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

A las 09:00 horas, el Servicio Sismológico realizó un corte para informar que, hasta ese momento, se registraron 151 réplicas, siendo la más grande de magnitud 4.2.

Aunque en diversas entidades no se reportaron afectaciones graves, el impacto humano y material se concentró principalmente en Guerrero y la capital del país.

El saldo preliminar del sismo es de dos personas fallecidas; uno de estos fallecimientos ocurrió en contextos distintos, pero vinculados directamente al movimiento telúrico.