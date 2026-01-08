Registro de telefonía móvil sí será obligatorio

A partir de este mes, todas las personas que cuenten con una línea telefónica activa deberán realizar de manera obligatoria el registro de sus datos personales ante la compañía correspondiente. Esta medida aplica tanto para líneas nuevas como existentes, incluidas las eSIM.

En caso de no completar el registro, la línea telefónica será suspendida de manera temporal hasta que el proceso se realice correctamente. Esta suspensión afectará los servicios de llamadas, mensajes y datos móviles.

Sin embargo, la cuenta continuará activa. Los cargos y cobros seguirán generándose de forma habitual, aún cuando la línea se encuentre suspendida.

Para llevar a cabo la vinculación, será necesario presentar una identificación oficial vigente. Se aceptan documentos como la credencial para votar (INE) o el pasaporte.

Además, se deberá proporcionar la Clave Única de Registro de Población (CURP). En el caso de personas morales o empresas, será necesario presentar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).