Regresa Salazar al país para contar su historia

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos (EE. UU.) en México, regresa hoy miércoles a nuestro país para contar “su historia”, con la presentación de su libro “Fronteras. Mi lucha por una América Unida”.

Salazar aseguró en sus redes sociales que cuando fue embajador, México llegó a ser el socio comercial número uno de EE. UU.: “No fue solo por un tratado. Fue porque nuestras familias y nuestras fábricas ya estaban unidas”.

Al reconocer el trabajo de producción automotriz en territorio mexicano, el exembajador reiteró que quiere ver una alianza más fuerte de América del Norte.

“Yo quiero ver una nueva, más fuerte alianza de América del Norte, donde trabajamos juntos para hacer la región más competitiva y próspera de todo el mundo. Tenemos que producir aquí en este continente, capacitar a los trabajadores, crear una frontera moderna, eficiente y segura.